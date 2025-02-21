Валюты / TPIC
TPIC: TPI Composites Inc
0.13 USD 0.11 (45.83%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс TPIC за сегодня изменился на -45.83%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.11, а максимальная — 0.15.
Следите за динамикой TPI Composites Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости TPIC
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.08%
- US Stocks Mixed; Riskified Shares Dip After Q2 Results - Magnitude International (NASDAQ:MAGH), Aspire Biopharma Hldgs (NASDAQ:ASBP)
- Why Dayforce Shares Are Trading Higher By Around 21%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Advent Technologies Hldgs (NASDAQ:ADN), Adaptimmune Therapeutics (NASDAQ:ADAP)
- TPI Composites files for Chapter 11 bankruptcy, plans delisting from Nasdaq
- TPI Composites earnings missed by $0.94, revenue fell short of estimates
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.02%
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 1.10%
- TPI Composites stock plunges after filing for Chapter 11 bankruptcy
- TPI Composites (TPIC) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- TPI Composites files for Chapter 11 bankruptcy, secures $82.5 million DIP
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.47%
- LegalZoom (LZ) Q2 Earnings Meet Estimates
- TPI Composites price target raised to $0.70 from $0.50 at Jefferies
- TPI Composites stock rating downgraded to Hold by TD Cowen on debt concerns
- TPI Composites to Sponsor World KidWind Challenge Wind Tunnel at ACP CLEANPOWER 2025
- First Solar Soars On Tax Credit Compromise
- This PepsiCo Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 5 Downgrades For Tuesday - PACCAR (NASDAQ:PCAR), Incyte (NASDAQ:INCY)
- TPI Composites, Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:TPIC)
- TPI Composites, Inc. (TPIC) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Дневной диапазон
0.11 0.15
Годовой диапазон
0.11 5.15
- Предыдущее закрытие
- 0.24
- Open
- 0.12
- Bid
- 0.13
- Ask
- 0.43
- Low
- 0.11
- High
- 0.15
- Объем
- 18.327 K
- Дневное изменение
- -45.83%
- Месячное изменение
- -83.54%
- 6-месячное изменение
- -88.60%
- Годовое изменение
- -96.98%
