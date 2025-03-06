Валюты / SRDX
SRDX: Surmodics Inc
31.92 USD 0.45 (1.39%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SRDX за сегодня изменился на -1.39%. При этом минимальная цена на торгах достигала 31.45, а максимальная — 32.39.
Следите за динамикой Surmodics Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
31.45 32.39
Годовой диапазон
26.00 40.39
- Предыдущее закрытие
- 32.37
- Open
- 32.39
- Bid
- 31.92
- Ask
- 32.22
- Low
- 31.45
- High
- 32.39
- Объем
- 466
- Дневное изменение
- -1.39%
- Месячное изменение
- -5.56%
- 6-месячное изменение
- 5.84%
- Годовое изменение
- -17.43%
