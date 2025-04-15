Валюты / QD
QD: Qudian Inc American Depositary Shares, each representing one Cl
4.13 USD 0.21 (4.84%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс QD за сегодня изменился на -4.84%. При этом минимальная цена на торгах достигала 4.12, а максимальная — 4.35.
Следите за динамикой Qudian Inc American Depositary Shares, each representing one Cl. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости QD
- Evolv Technologies, Precigen, Hesai Group And Other Big Stocks Moving Higher On Friday - Applied Optoelectronics (NASDAQ:AAOI), Evolv Technologies (NASDAQ:EVLV)
- Qudian revenue plunges 93.5% in Q2 as company exits delivery business
- SAIC, Tesla And Other Big Stocks Moving Lower In Monday's Pre-Market Session - Algoma Steel Group (NASDAQ:ASTL), Arvinas (NASDAQ:ARVN)
- Qudian Inc. reports Q1 2025 financial results
- Qudian Inc. Reports First Quarter 2025 Unaudited Financial Results
- Qudian: Balance Sheet Strength Gives The Income Statement Time To Improve (NYSE:QD)
Дневной диапазон
4.12 4.35
Годовой диапазон
2.02 5.08
- Предыдущее закрытие
- 4.34
- Open
- 4.35
- Bid
- 4.13
- Ask
- 4.43
- Low
- 4.12
- High
- 4.35
- Объем
- 389
- Дневное изменение
- -4.84%
- Месячное изменение
- -8.63%
- 6-месячное изменение
- 51.84%
- Годовое изменение
- 93.90%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.