Валюты / PTMN
PTMN: Portman Ridge Finance Corporation - Closed End Fund
12.27 USD 0.17 (1.40%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс PTMN за сегодня изменился на 1.40%. При этом минимальная цена на торгах достигала 12.20, а максимальная — 12.46.
Следите за динамикой Portman Ridge Finance Corporation - Closed End Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
12.20 12.46
Годовой диапазон
11.48 18.92
- Предыдущее закрытие
- 12.10
- Open
- 12.20
- Bid
- 12.27
- Ask
- 12.57
- Low
- 12.20
- High
- 12.46
- Объем
- 134
- Дневное изменение
- 1.40%
- Месячное изменение
- 0.25%
- 6-месячное изменение
- -29.68%
- Годовое изменение
- -34.03%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.