PRTG: Portage Biotech Inc
6.84 USD 0.12 (1.72%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс PRTG за сегодня изменился на -1.72%. При этом минимальная цена на торгах достигала 6.80, а максимальная — 9.43.
Следите за динамикой Portage Biotech Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
6.80 9.43
Годовой диапазон
2.95 15.82
- Предыдущее закрытие
- 6.96
- Open
- 7.60
- Bid
- 6.84
- Ask
- 7.14
- Low
- 6.80
- High
- 9.43
- Объем
- 750
- Дневное изменение
- -1.72%
- Месячное изменение
- -5.66%
- 6-месячное изменение
- -26.92%
- Годовое изменение
- 3.32%
