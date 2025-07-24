Валюты / PRO
PRO: PROS Holdings Inc
14.97 USD 0.02 (0.13%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс PRO за сегодня изменился на -0.13%. При этом минимальная цена на торгах достигала 14.74, а максимальная — 15.01.
Следите за динамикой PROS Holdings Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
14.74 15.01
Годовой диапазон
13.61 29.24
- Предыдущее закрытие
- 14.99
- Open
- 14.94
- Bid
- 14.97
- Ask
- 15.27
- Low
- 14.74
- High
- 15.01
- Объем
- 469
- Дневное изменение
- -0.13%
- Месячное изменение
- -1.64%
- 6-месячное изменение
- -21.17%
- Годовое изменение
- -19.47%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.