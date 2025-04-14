Валюты / OTRK
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
OTRK: Ontrak Inc
0.33 USD 0.04 (10.81%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс OTRK за сегодня изменился на -10.81%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.31, а максимальная — 0.39.
Следите за динамикой Ontrak Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости OTRK
- Ontrak board approves Chapter 7 bankruptcy filing and directors resign
- Will Ontrak, Inc. (OTRK) Report Negative Q2 Earnings? What You Should Know
- Elanco Animal Health Incorporated (ELAN) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- The Pennant Group, Inc. (PNTG) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Why Astera Labs Shares Are Trading Higher By Over 17%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Astera Labs (NASDAQ:ALAB), Digital Turbine (NASDAQ:APPS)
- Why CommScope Shares Are Trading Higher By Around 40%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Adial Pharmaceuticals (NASDAQ:ADIL), ATA Creativity Global (NASDAQ:AACG)
- Alphabet To Rally Around 26%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Wednesday - Crown Holdings (NYSE:CCK), AutoNation (NYSE:AN)
- Ontrak amends agreement with Acuitas for up to $8.45 million in new convertible notes
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 1.00%
- Ontrak prices $4 million public offering of common stock and warrants
- Ontrak Health Announces Expansion of Engage Solution for Sentara Health Plans Self-funded Employer Customers
- Earnings call transcript: Ontrak Inc faces revenue drop in Q1 2025
- Ontrak secures up to $10 million in financing from Acuitas Capital
- Ontrak secures $10 million for behavioral health growth
- Ontrak Health to Report 2025 First Quarter Financial Results on May 20, 2025
- Ontrak, Inc. (OTRK) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Дневной диапазон
0.31 0.39
Годовой диапазон
0.23 5.53
- Предыдущее закрытие
- 0.37
- Open
- 0.39
- Bid
- 0.33
- Ask
- 0.63
- Low
- 0.31
- High
- 0.39
- Объем
- 1.870 K
- Дневное изменение
- -10.81%
- Месячное изменение
- 26.92%
- 6-месячное изменение
- -78.00%
- Годовое изменение
- -89.00%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.