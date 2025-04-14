КотировкиРазделы
OTRK
OTRK: Ontrak Inc

0.33 USD 0.04 (10.81%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс OTRK за сегодня изменился на -10.81%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.31, а максимальная — 0.39.

Следите за динамикой Ontrak Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Дневной диапазон
0.31 0.39
Годовой диапазон
0.23 5.53
Предыдущее закрытие
0.37
Open
0.39
Bid
0.33
Ask
0.63
Low
0.31
High
0.39
Объем
1.870 K
Дневное изменение
-10.81%
Месячное изменение
26.92%
6-месячное изменение
-78.00%
Годовое изменение
-89.00%
