OP: OceanPal Inc
1.22 USD 0.00 (0.00%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс OP за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.20, а максимальная — 1.23.
Следите за динамикой OceanPal Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости OP
- OceanPal closes upsized public offering raising $18 million
- OceanPal prices upsized public offering at $1.64 per unit
- OceanPal regains Nasdaq compliance as share price exceeds $1 threshold
- Why Incyte Shares Are Trading Higher By Around 10%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Battalion Oil (AMEX:BATL), AIRO Group Holdings (NASDAQ:AIRO)
- OceanPal Inc. sells vessel for $7 million
- OceanPal Inc. Announces Results of 2025 Annual Meeting of Shareholders
Дневной диапазон
1.20 1.23
Годовой диапазон
0.06 3.17
- Предыдущее закрытие
- 1.22
- Open
- 1.22
- Bid
- 1.22
- Ask
- 1.52
- Low
- 1.20
- High
- 1.23
- Объем
- 133
- Дневное изменение
- 0.00%
- Месячное изменение
- -6.15%
- 6-месячное изменение
- 45.24%
- Годовое изменение
- -23.75%
