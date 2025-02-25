Валюты / ONVO
ONVO: Organovo Holdings Inc
2.04 USD 0.03 (1.49%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ONVO за сегодня изменился на 1.49%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.94, а максимальная — 2.16.
Следите за динамикой Organovo Holdings Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости ONVO
- Dow Surges Over 200 Points; US Crude Oil Inventories Increase More than Expected - BGM Group (NASDAQ:BGM), Aterian (NASDAQ:ATER)
- Nasdaq Gains Over 1%; Williams-Sonoma Shares Plunge After Q4 Results - Aterian (NASDAQ:ATER), FST (NASDAQ:KBSX)
- M&A News: Eli Lilly (LLY) Expands IBD Pipeline with Organovo’s FXR Program - TipRanks.com
- Dow Surges 200 Points; Keurig Dr Pepper Posts Upbeat Earnings - AdaptHealth (NASDAQ:AHCO), Bitdeer Technologies (NASDAQ:BTDR)
- Nasdaq Dips 1.5%; Home Depot Issues Weak Forecast - Femto Technologies (NASDAQ:FMTO), Home Depot (NYSE:HD)
- Why Eli Lilly Stock Popped Today
- Why Organovo (ONVO) Stock Is Skyrocketing - Organovo Holdings (NASDAQ:ONVO)
Дневной диапазон
1.94 2.16
Годовой диапазон
0.25 4.15
- Предыдущее закрытие
- 2.01
- Open
- 2.16
- Bid
- 2.04
- Ask
- 2.34
- Low
- 1.94
- High
- 2.16
- Объем
- 286
- Дневное изменение
- 1.49%
- Месячное изменение
- -8.93%
- 6-месячное изменение
- 353.33%
- Годовое изменение
- 108.16%
