OCTO: Eightco Holdings Inc
24.11 USD 16.06 (39.98%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс OCTO за сегодня изменился на -39.98%. При этом минимальная цена на торгах достигала 23.96, а максимальная — 38.94.
Следите за динамикой Eightco Holdings Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
23.96 38.94
Годовой диапазон
0.98 83.12
- Предыдущее закрытие
- 40.17
- Open
- 37.71
- Bid
- 24.11
- Ask
- 24.41
- Low
- 23.96
- High
- 38.94
- Объем
- 10.683 K
- Дневное изменение
- -39.98%
- Месячное изменение
- 1529.05%
- 6-месячное изменение
- 2111.93%
- Годовое изменение
- 913.03%
