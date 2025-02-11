Валюты / NLSP
NLSP: NLS Pharmaceutics Ltd
2.12 USD 0.05 (2.30%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс NLSP за сегодня изменился на -2.30%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.05, а максимальная — 2.25.
Следите за динамикой NLS Pharmaceutics Ltd. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости NLSP
Дневной диапазон
2.05 2.25
Годовой диапазон
1.30 5.64
- Предыдущее закрытие
- 2.17
- Open
- 2.15
- Bid
- 2.12
- Ask
- 2.42
- Low
- 2.05
- High
- 2.25
- Объем
- 275
- Дневное изменение
- -2.30%
- Месячное изменение
- 0.95%
- 6-месячное изменение
- 45.21%
- Годовое изменение
- -56.65%
