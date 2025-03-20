КотировкиРазделы
MOGO
MOGO: Mogo Inc

1.84 USD 0.04 (2.22%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс MOGO за сегодня изменился на 2.22%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.78, а максимальная — 1.85.

Следите за динамикой Mogo Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Дневной диапазон
1.78 1.85
Годовой диапазон
0.74 3.83
Предыдущее закрытие
1.80
Open
1.82
Bid
1.84
Ask
2.14
Low
1.78
High
1.85
Объем
251
Дневное изменение
2.22%
Месячное изменение
3.95%
6-месячное изменение
111.49%
Годовое изменение
55.93%
