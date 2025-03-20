Валюты / MOGO
MOGO: Mogo Inc
1.84 USD 0.04 (2.22%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс MOGO за сегодня изменился на 2.22%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.78, а максимальная — 1.85.
Следите за динамикой Mogo Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости MOGO
Дневной диапазон
1.78 1.85
Годовой диапазон
0.74 3.83
- Предыдущее закрытие
- 1.80
- Open
- 1.82
- Bid
- 1.84
- Ask
- 2.14
- Low
- 1.78
- High
- 1.85
- Объем
- 251
- Дневное изменение
- 2.22%
- Месячное изменение
- 3.95%
- 6-месячное изменение
- 111.49%
- Годовое изменение
- 55.93%
