MEIP: MEI Pharma Inc
3.07 USD 0.29 (10.43%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс MEIP за сегодня изменился на 10.43%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.85, а максимальная — 3.25.
Следите за динамикой MEI Pharma Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
2.85 3.25
Годовой диапазон
1.46 9.00
- Предыдущее закрытие
- 2.78
- Open
- 2.89
- Bid
- 3.07
- Ask
- 3.37
- Low
- 2.85
- High
- 3.25
- Объем
- 7.271 K
- Дневное изменение
- 10.43%
- Месячное изменение
- -35.37%
- 6-месячное изменение
- 39.55%
- Годовое изменение
- 6.23%
