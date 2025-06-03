Валюты / JAMF
JAMF: Jamf Holding Corp
11.32 USD 0.66 (6.19%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс JAMF за сегодня изменился на 6.19%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.47, а максимальная — 11.53.
Следите за динамикой Jamf Holding Corp. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости JAMF
- JMP Securities подтвердила рейтинг акций Jamf Holding на уровне "выше рынка"
- Jamf Holding stock rating reiterated at Market Outperform by JMP
- Jamf рассматривает возможность продажи с Citigroup, Vista Equity планирует выход
- Jamf explores sale with Citigroup as Vista Equity eyes exit - Reuters
- Exclusive-Vista-backed device management software firm Jamf explores a sale, sources say
- Jamf Holding Corp. (JAMF) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Citizens JMP lowers Jamf stock price target to $18 on mixed Q2 results
- Jamf Q2 2025 slides: 15% revenue growth driven by security segment expansion
- Jamf earnings beat, revenue topped estimates
- Jamf Holding (JAMF) Q2 Earnings: How Key Metrics Compare to Wall Street Estimates
- Jamf (JAMF) Q2 Revenue Jumps 15%
- Jamf Holding (JAMF) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Bitfarms Ltd. (BITF) Expected to Beat Earnings Estimates: Should You Buy?
- Should You Add DAVE Stock to Your Portfolio Pre-Q2 Earnings?
- Jamf Holding (JAMF) Earnings Expected to Grow: What to Know Ahead of Next Week's Release
- Why Jamf Holding (JAMF) Could Beat Earnings Estimates Again
- Analysts See Massive Upside in These 3 Russell 2000 Stocks - TipRanks.com
- Needham lowers Jamf stock price target to $20 on strategic shift
- ADTRAN Holdings (ADTN) Moves 9.2% Higher: Will This Strength Last?
- Jamf announces workforce reduction as part of strategic growth plan
- Jamf Holding Stock: Cheaply Valued Amid Tempered Growth Expectations (NASDAQ:JAMF)
- Jamf at Bank of America Global Technology Conference: Strategic Growth Insights
- Jamf unveils AI enhancements and security tools
- Jamf Holding director Dean Hager sells $49,238 in stock
Дневной диапазон
10.47 11.53
Годовой диапазон
7.35 18.00
- Предыдущее закрытие
- 10.66
- Open
- 10.66
- Bid
- 11.32
- Ask
- 11.62
- Low
- 10.47
- High
- 11.53
- Объем
- 8.616 K
- Дневное изменение
- 6.19%
- Месячное изменение
- 24.67%
- 6-месячное изменение
- -6.75%
- Годовое изменение
- -34.60%
