JAMF: Jamf Holding Corp

11.32 USD 0.66 (6.19%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс JAMF за сегодня изменился на 6.19%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.47, а максимальная — 11.53.

Следите за динамикой Jamf Holding Corp. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
10.47 11.53
Годовой диапазон
7.35 18.00
Предыдущее закрытие
10.66
Open
10.66
Bid
11.32
Ask
11.62
Low
10.47
High
11.53
Объем
8.616 K
Дневное изменение
6.19%
Месячное изменение
24.67%
6-месячное изменение
-6.75%
Годовое изменение
-34.60%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.