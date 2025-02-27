Валюты / ITOS
ITOS: iTeos Therapeutics Inc
10.15 USD 0.02 (0.20%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ITOS за сегодня изменился на 0.20%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.14, а максимальная — 10.17.
Следите за динамикой iTeos Therapeutics Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости ITOS
- iTeos Therapeutics stock price target lowered to $10 at Leerink Partners
- iTeos Therapeutics validates InvestingPro’s Fair Value analysis with 70% return
- iTeos Therapeutics CEO Michel Detheux sells $1.59m in stock
- iteos therapeutics announces board resignation
- Wedbush cuts iTeos stock rating, raises PT to $12 from $10
- iTeos Therapeutics stock surges on wind-down news
- Heico, Monro, Abercrombie & Fitch, Joby Aviation And Other Big Stocks Moving Higher On Wednesday - AnaptysBio (NASDAQ:ANAB), Abercrombie & Fitch (NYSE:ANF)
- iTeos Therapeutics to wind down operations, explore asset sales
- Piper Sandler cuts iTeos stock price target to $12 from $16
- This Wayfair Analyst Turns Bearish; Here Are Top 4 Downgrades For Wednesday - Lavoro (NASDAQ:LVRO), ITeos Therapeutics (NASDAQ:ITOS)
- Coinbase To Rally Around 17%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Wednesday - Annexon (NASDAQ:ANNX), Camtek (NASDAQ:CAMT)
- iTeos Stock Soars Despite Trial Setback On Liquidation Buzz And Solid Cash Pile - ITeos Therapeutics (NASDAQ:ITOS)
- iTeos stock rises despite clinical trial setback
- iTeos Therapeutics: Decimated By Collateral Events, Good Chances Of Success
Дневной диапазон
10.14 10.17
Годовой диапазон
4.80 17.63
- Предыдущее закрытие
- 10.13
- Open
- 10.14
- Bid
- 10.15
- Ask
- 10.45
- Low
- 10.14
- High
- 10.17
- Объем
- 6.357 K
- Дневное изменение
- 0.20%
- Месячное изменение
- 0.20%
- 6-месячное изменение
- 38.47%
- Годовое изменение
- -39.37%
