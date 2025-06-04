КотировкиРазделы
IROH: Iron Horse Acquisitions Corp

10.51 USD 0.37 (3.40%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс IROH за сегодня изменился на -3.40%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.29, а максимальная — 10.88.

Дневной диапазон
10.29 10.88
Годовой диапазон
5.70 14.13
Предыдущее закрытие
10.88
Open
10.88
Bid
10.51
Ask
10.81
Low
10.29
High
10.88
Объем
10
Дневное изменение
-3.40%
Месячное изменение
-1.22%
6-месячное изменение
0.29%
Годовое изменение
3.04%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.