Валюты / IROH
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
IROH: Iron Horse Acquisitions Corp
10.51 USD 0.37 (3.40%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс IROH за сегодня изменился на -3.40%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.29, а максимальная — 10.88.
Следите за динамикой Iron Horse Acquisitions Corp. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости IROH
- Iron Horse Acquisitions receives Nasdaq notice for minimum value compliance
- Tesla, Array Technologies And Other Big Stocks Moving Lower In Monday's Pre-Market Session - American Superconductor (NASDAQ:AMSC), Array Technologies (NASDAQ:ARRY)
- Why Venus Concept Shares Are Trading Higher By Over 32%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Argo Blockchain (NASDAQ:ARBK), Autonomix Medical (NASDAQ:AMIX)
- Iron Horse Acquisitions Corp. postpones special meeting to June 25
- Iron Horse Acquisitions Postpones Business Combination Special Meeting Until June 20, 2025
Дневной диапазон
10.29 10.88
Годовой диапазон
5.70 14.13
- Предыдущее закрытие
- 10.88
- Open
- 10.88
- Bid
- 10.51
- Ask
- 10.81
- Low
- 10.29
- High
- 10.88
- Объем
- 10
- Дневное изменение
- -3.40%
- Месячное изменение
- -1.22%
- 6-месячное изменение
- 0.29%
- Годовое изменение
- 3.04%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.