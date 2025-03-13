Валюты / IPA
IPA: ImmunoPrecise Antibodies Ltd
2.07 USD 0.14 (7.25%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс IPA за сегодня изменился на 7.25%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.00, а максимальная — 2.24.
Следите за динамикой ImmunoPrecise Antibodies Ltd. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости IPA
- MindWalk Inc. сообщает о сильных результатах первого квартала 2025 года и ребрендинге
- Earnings call transcript: MindWalk Inc. reports strong Q1 2025 performance, rebrands from ImmunoPrecise Antibodies
- Phreesia (PHR) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- ImmunoPrecise Antibodies rebrands as MindWalk, changes ticker to HYFT
- ImmunoPrecise advances dengue vaccine program to manufacturing phase
- ImmunoPrecise Antibodies sells Netherlands subsidiary to AVS Bio for $12m
- Earnings call transcript: ImmunoPrecise sees record revenue in Q4 2025
- ImmunoPrecise Antibodies Ltd. (IPA) Reports Q4 Loss, Lags Revenue Estimates
- ImmunoPrecise Antibodies appoints data expert Jeff Fried to advisory board
- ImmunoPrecise regains Nasdaq compliance as share price stabilizes
- ImmunoPrecise Advances Universal Dengue Vaccine, Confirming Safety, Immune Activation, and Structural Stability Using its LENSai™ Platform Powered by Patented HYFT ® Technology
- ImmunoPrecise stock rating reiterated at Buy by H.C. Wainwright
- AI-Designed GLP-1 Peptides from ImmunoPrecise Antibodies Surpass Semaglutide in Receptor Activation Studies
- ImmunoPrecise identifies universal dengue vaccine target
- ImmunoPrecise Antibodies Engages CORE IR to Enhance Investor Engagement Efforts
- ImmunoPrecise Antibodies (IPA) to Present at Maxim Group’s 2025 Virtual Tech Conference
- ImmunoPrecise Antibodies Ltd. (IPA) Q3 2025 Earnings Call Transcript
- Why Rubrik Shares Are Trading Higher By Over 20%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Applied Optoelectronics (NASDAQ:AAOI), Bit Origin (NASDAQ:BTOG)
- What's Going On With ImmunoPrecise Stock Thursday? - ImmunoPrecise Antibodies (NASDAQ:IPA)
Дневной диапазон
2.00 2.24
Годовой диапазон
0.27 3.25
- Предыдущее закрытие
- 1.93
- Open
- 2.00
- Bid
- 2.07
- Ask
- 2.37
- Low
- 2.00
- High
- 2.24
- Объем
- 1.696 K
- Дневное изменение
- 7.25%
- Месячное изменение
- -10.00%
- 6-месячное изменение
- 459.46%
- Годовое изменение
- 223.44%
