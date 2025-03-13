КотировкиРазделы
IPA: ImmunoPrecise Antibodies Ltd

2.07 USD 0.14 (7.25%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс IPA за сегодня изменился на 7.25%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.00, а максимальная — 2.24.

Следите за динамикой ImmunoPrecise Antibodies Ltd. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Новости IPA

Дневной диапазон
2.00 2.24
Годовой диапазон
0.27 3.25
Предыдущее закрытие
1.93
Open
2.00
Bid
2.07
Ask
2.37
Low
2.00
High
2.24
Объем
1.696 K
Дневное изменение
7.25%
Месячное изменение
-10.00%
6-месячное изменение
459.46%
Годовое изменение
223.44%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.