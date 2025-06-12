Валюты / IMAB
IMAB: I-MAB - American Depositary Shares
3.72 USD 0.10 (2.76%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс IMAB за сегодня изменился на 2.76%. При этом минимальная цена на торгах достигала 3.52, а максимальная — 3.86.
Следите за динамикой I-MAB - American Depositary Shares. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости IMAB
- I-Mab: Sudden Pivot To Gastric Cancer Med Still Underappreciated By Market (NASDAQ:IMAB)
- Oracle, Synopsys lead Wednesday’s market cap stock movers
- I-Mab stock initiated with Buy rating at BTIG on gastric cancer drug potential
- I-Mab to initiate phase 2 study for gastric cancer drug in Q1 2026
- C3.ai Posts Downbeat Results, Joins GitLab, Salesforce And Other Big Stocks Moving Lower In Thursday's Pre-Market Session - Acadian Asset Management (NYSE:AAMI), C3.ai (NYSE:AI)
- I-Mab stock price target raised to $8 from $6 at Brookline Capital
- Are You Looking for a Top Momentum Pick? Why I-Mab Sponsored ADR (IMAB) is a Great Choice
- Salesforce, Palantir lead market cap stock movers this Wednesday
- MongoDB, EchoStar lead market cap stock movers on Wednesday
- H.C. Wainwright reiterates Buy rating on I-Mab stock, citing strong trial data
- UnitedHealth, Cisco Lead Market Cap Stock Movers on Friday
- Evolv Technologies, Precigen, Hesai Group And Other Big Stocks Moving Higher On Friday - Applied Optoelectronics (NASDAQ:AAOI), Evolv Technologies (NASDAQ:EVLV)
- Amazon, Alibaba Lead Thursday’s Market Cap Stock Movers
- Kimball Electronics Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins Terawulf, Dlocal, Equinox Gold And Other Big Stocks Moving Higher On Thursday - Bullish (NYSE:BLSH), DLocal (NASDAQ:DLO)
- I-Mab completes enrollment for givastomig trial ahead of schedule
- I-Mab acquires Bridge Health to strengthen givastomig development
- I-Mab reports 83% response rate for givastomig in gastric cancer study
- I-Mab’s givastomig shows promising results in gastric cancer study
- I-Mab stock maintains buy rating at H.C. Wainwright on strong cancer data
- I-Mab reports 71% response rate for gastric cancer drug in trial
- H.C. Wainwright reiterates buy rating on I-Mab stock ahead of key data
- I-Mab to Host Webinar to Recap New Givastomig Data, in Combination with Immunochemotherapy, Expected at ESMO GI 2025
- I-Mab at H.C. Wainwright: Strategic Shift Towards U.S. Operations
- I-Mab regains Nasdaq compliance as shares maintain $1 minimum bid
Дневной диапазон
3.52 3.86
Годовой диапазон
0.60 5.88
- Предыдущее закрытие
- 3.62
- Open
- 3.62
- Bid
- 3.72
- Ask
- 4.02
- Low
- 3.52
- High
- 3.86
- Объем
- 1.847 K
- Дневное изменение
- 2.76%
- Месячное изменение
- -10.58%
- 6-месячное изменение
- 348.19%
- Годовое изменение
- 204.92%
