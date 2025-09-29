- Обзор рынка
HWM-P: Howmet Aerospace Inc $3.75 Preferred Stock
Курс HWM-P за сегодня изменился на -2.36%. При этом минимальная цена на торгах достигала 63.42, а максимальная — 63.75.
Следите за динамикой Howmet Aerospace Inc $3.75 Preferred Stock. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций HWM-P сегодня?
Howmet Aerospace Inc $3.75 Preferred Stock (HWM-P) сегодня оценивается на уровне 63.42. Инструмент торгуется в пределах -2.36%, вчерашнее закрытие составило 64.95, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике HWM-P в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Howmet Aerospace Inc $3.75 Preferred Stock?
Howmet Aerospace Inc $3.75 Preferred Stock в настоящее время оценивается в 63.42. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -11.92% и USD. Отслеживайте движения HWM-P на графике в реальном времени.
Как купить акции HWM-P?
Вы можете купить акции Howmet Aerospace Inc $3.75 Preferred Stock (HWM-P) по текущей цене 63.42. Ордера обычно размещаются около 63.42 или 63.72, тогда как 2 и -0.52% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения HWM-P на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции HWM-P?
Инвестирование в Howmet Aerospace Inc $3.75 Preferred Stock предполагает учет годового диапазона 61.50 - 74.99 и текущей цены 63.42. Многие сравнивают -5.40% и -11.92% перед размещением ордеров на 63.42 или 63.72. Изучайте ежедневные изменения цены HWM-P на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Howmet Aerospace Inc.?
Самая высокая цена Howmet Aerospace Inc. (HWM-P) за последний год составила 74.99. Акции заметно колебались в пределах 61.50 - 74.99, сравнение с 64.95 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Howmet Aerospace Inc $3.75 Preferred Stock на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Howmet Aerospace Inc.?
Самая низкая цена Howmet Aerospace Inc. (HWM-P) за год составила 61.50. Сравнение с текущими 63.42 и 61.50 - 74.99 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения HWM-P во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций HWM-P?
В прошлом Howmet Aerospace Inc $3.75 Preferred Stock проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 64.95 и -11.92% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 64.95
- Open
- 63.75
- Bid
- 63.42
- Ask
- 63.72
- Low
- 63.42
- High
- 63.75
- Объем
- 2
- Дневное изменение
- -2.36%
- Месячное изменение
- -5.40%
- 6-месячное изменение
- -11.92%
- Годовое изменение
- -11.92%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%