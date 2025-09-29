КотировкиРазделы
Валюты / HWM-P
HWM-P: Howmet Aerospace Inc $3.75 Preferred Stock

63.42 USD 1.53 (2.36%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс HWM-P за сегодня изменился на -2.36%. При этом минимальная цена на торгах достигала 63.42, а максимальная — 63.75.

Следите за динамикой Howmet Aerospace Inc $3.75 Preferred Stock. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций HWM-P сегодня?

Howmet Aerospace Inc $3.75 Preferred Stock (HWM-P) сегодня оценивается на уровне 63.42. Инструмент торгуется в пределах -2.36%, вчерашнее закрытие составило 64.95, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике HWM-P в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Howmet Aerospace Inc $3.75 Preferred Stock?

Howmet Aerospace Inc $3.75 Preferred Stock в настоящее время оценивается в 63.42. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -11.92% и USD. Отслеживайте движения HWM-P на графике в реальном времени.

Как купить акции HWM-P?

Вы можете купить акции Howmet Aerospace Inc $3.75 Preferred Stock (HWM-P) по текущей цене 63.42. Ордера обычно размещаются около 63.42 или 63.72, тогда как 2 и -0.52% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения HWM-P на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции HWM-P?

Инвестирование в Howmet Aerospace Inc $3.75 Preferred Stock предполагает учет годового диапазона 61.50 - 74.99 и текущей цены 63.42. Многие сравнивают -5.40% и -11.92% перед размещением ордеров на 63.42 или 63.72. Изучайте ежедневные изменения цены HWM-P на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Howmet Aerospace Inc.?

Самая высокая цена Howmet Aerospace Inc. (HWM-P) за последний год составила 74.99. Акции заметно колебались в пределах 61.50 - 74.99, сравнение с 64.95 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Howmet Aerospace Inc $3.75 Preferred Stock на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Howmet Aerospace Inc.?

Самая низкая цена Howmet Aerospace Inc. (HWM-P) за год составила 61.50. Сравнение с текущими 63.42 и 61.50 - 74.99 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения HWM-P во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций HWM-P?

В прошлом Howmet Aerospace Inc $3.75 Preferred Stock проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 64.95 и -11.92% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
63.42 63.75
Годовой диапазон
61.50 74.99
Предыдущее закрытие
64.95
Open
63.75
Bid
63.42
Ask
63.72
Low
63.42
High
63.75
Объем
2
Дневное изменение
-2.36%
Месячное изменение
-5.40%
6-месячное изменение
-11.92%
Годовое изменение
-11.92%
