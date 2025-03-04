Валюты / HSII
HSII: Heidrick & Struggles International Inc
49.69 USD 0.29 (0.58%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс HSII за сегодня изменился на -0.58%. При этом минимальная цена на торгах достигала 49.31, а максимальная — 50.01.
Следите за динамикой Heidrick & Struggles International Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
49.31 50.01
Годовой диапазон
36.49 52.17
- Предыдущее закрытие
- 49.98
- Open
- 49.76
- Bid
- 49.69
- Ask
- 49.99
- Low
- 49.31
- High
- 50.01
- Объем
- 150
- Дневное изменение
- -0.58%
- Месячное изменение
- -1.15%
- 6-месячное изменение
- 16.48%
- Годовое изменение
- 28.86%
