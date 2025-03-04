КотировкиРазделы
HSII: Heidrick & Struggles International Inc

49.69 USD 0.29 (0.58%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс HSII за сегодня изменился на -0.58%. При этом минимальная цена на торгах достигала 49.31, а максимальная — 50.01.

Следите за динамикой Heidrick & Struggles International Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Дневной диапазон
49.31 50.01
Годовой диапазон
36.49 52.17
Предыдущее закрытие
49.98
Open
49.76
Bid
49.69
Ask
49.99
Low
49.31
High
50.01
Объем
150
Дневное изменение
-0.58%
Месячное изменение
-1.15%
6-месячное изменение
16.48%
Годовое изменение
28.86%
