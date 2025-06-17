Валюты / HOUS
HOUS: Anywhere Real Estate Inc
7.01 USD 0.21 (2.91%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс HOUS за сегодня изменился на -2.91%. При этом минимальная цена на торгах достигала 6.84, а максимальная — 7.25.
Следите за динамикой Anywhere Real Estate Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
6.84 7.25
Годовой диапазон
2.71 7.31
- Предыдущее закрытие
- 7.22
- Open
- 7.21
- Bid
- 7.01
- Ask
- 7.31
- Low
- 6.84
- High
- 7.25
- Объем
- 1.845 K
- Дневное изменение
- -2.91%
- Месячное изменение
- 18.01%
- 6-месячное изменение
- 109.88%
- Годовое изменение
- 37.45%
