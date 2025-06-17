КотировкиРазделы
Валюты / HOUS
Назад в Рынок акций США

HOUS: Anywhere Real Estate Inc

7.01 USD 0.21 (2.91%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс HOUS за сегодня изменился на -2.91%. При этом минимальная цена на торгах достигала 6.84, а максимальная — 7.25.

Следите за динамикой Anywhere Real Estate Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости HOUS

Дневной диапазон
6.84 7.25
Годовой диапазон
2.71 7.31
Предыдущее закрытие
7.22
Open
7.21
Bid
7.01
Ask
7.31
Low
6.84
High
7.25
Объем
1.845 K
Дневное изменение
-2.91%
Месячное изменение
18.01%
6-месячное изменение
109.88%
Годовое изменение
37.45%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.