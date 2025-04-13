Валюты / HONE
HONE: HarborOne Bancorp Inc
13.04 USD 0.05 (0.38%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс HONE за сегодня изменился на 0.38%. При этом минимальная цена на торгах достигала 12.80, а максимальная — 13.05.
Следите за динамикой HarborOne Bancorp Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
12.80 13.05
Годовой диапазон
8.89 13.73
- Предыдущее закрытие
- 12.99
- Open
- 12.96
- Bid
- 13.04
- Ask
- 13.34
- Low
- 12.80
- High
- 13.05
- Объем
- 406
- Дневное изменение
- 0.38%
- Месячное изменение
- 2.68%
- 6-месячное изменение
- 26.23%
- Годовое изменение
- 1.72%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.