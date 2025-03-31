КотировкиРазделы
Валюты / HMST
Назад в Рынок акций США

HMST: HomeStreet Inc

13.87 USD 0.25 (1.84%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс HMST за сегодня изменился на 1.84%. При этом минимальная цена на торгах достигала 13.41, а максимальная — 13.94.

Следите за динамикой HomeStreet Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости HMST

Дневной диапазон
13.41 13.94
Годовой диапазон
8.43 16.09
Предыдущее закрытие
13.62
Open
13.53
Bid
13.87
Ask
14.17
Low
13.41
High
13.94
Объем
465
Дневное изменение
1.84%
Месячное изменение
6.77%
6-месячное изменение
38.01%
Годовое изменение
-13.31%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.