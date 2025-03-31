Валюты / HMST
HMST: HomeStreet Inc
13.87 USD 0.25 (1.84%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс HMST за сегодня изменился на 1.84%. При этом минимальная цена на торгах достигала 13.41, а максимальная — 13.94.
Следите за динамикой HomeStreet Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
13.41 13.94
Годовой диапазон
8.43 16.09
- Предыдущее закрытие
- 13.62
- Open
- 13.53
- Bid
- 13.87
- Ask
- 14.17
- Low
- 13.41
- High
- 13.94
- Объем
- 465
- Дневное изменение
- 1.84%
- Месячное изменение
- 6.77%
- 6-месячное изменение
- 38.01%
- Годовое изменение
- -13.31%
