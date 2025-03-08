Валюты / HI
HI: Hillenbrand Inc
24.73 USD 0.03 (0.12%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс HI за сегодня изменился на -0.12%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.46, а максимальная — 24.91.
Следите за динамикой Hillenbrand Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
24.46 24.91
Годовой диапазон
18.36 35.59
- Предыдущее закрытие
- 24.76
- Open
- 24.50
- Bid
- 24.73
- Ask
- 25.03
- Low
- 24.46
- High
- 24.91
- Объем
- 218
- Дневное изменение
- -0.12%
- Месячное изменение
- -0.24%
- 6-месячное изменение
- 3.00%
- Годовое изменение
- -10.43%
