HI: Hillenbrand Inc

24.73 USD 0.03 (0.12%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс HI за сегодня изменился на -0.12%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.46, а максимальная — 24.91.

Следите за динамикой Hillenbrand Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
24.46 24.91
Годовой диапазон
18.36 35.59
Предыдущее закрытие
24.76
Open
24.50
Bid
24.73
Ask
25.03
Low
24.46
High
24.91
Объем
218
Дневное изменение
-0.12%
Месячное изменение
-0.24%
6-месячное изменение
3.00%
Годовое изменение
-10.43%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.