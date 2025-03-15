Валюты / GNTY
GNTY: Guaranty Bancshares Inc
47.80 USD 0.87 (1.79%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс GNTY за сегодня изменился на -1.79%. При этом минимальная цена на торгах достигала 47.67, а максимальная — 48.53.
Следите за динамикой Guaranty Bancshares Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
47.67 48.53
Годовой диапазон
32.04 50.41
- Предыдущее закрытие
- 48.67
- Open
- 48.53
- Bid
- 47.80
- Ask
- 48.10
- Low
- 47.67
- High
- 48.53
- Объем
- 46
- Дневное изменение
- -1.79%
- Месячное изменение
- -1.16%
- 6-месячное изменение
- 21.23%
- Годовое изменение
- 39.81%
