GMS: GMS Inc
109.97 USD 0.01 (0.01%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс GMS за сегодня изменился на 0.01%. При этом минимальная цена на торгах достигала 109.97, а максимальная — 109.99.
Следите за динамикой GMS Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
109.97 109.99
Годовой диапазон
65.77 110.28
- Предыдущее закрытие
- 109.96
- Open
- 109.97
- Bid
- 109.97
- Ask
- 110.27
- Low
- 109.97
- High
- 109.99
- Объем
- 443
- Дневное изменение
- 0.01%
- Месячное изменение
- 0.01%
- 6-месячное изменение
- 50.54%
- Годовое изменение
- 22.61%
