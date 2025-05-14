Валюты / GLBZ
GLBZ: Glen Burnie Bancorp
4.31 USD 0.27 (5.90%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс GLBZ за сегодня изменился на -5.90%. При этом минимальная цена на торгах достигала 4.31, а максимальная — 4.59.
Следите за динамикой Glen Burnie Bancorp. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
4.31 4.59
Годовой диапазон
3.89 6.84
- Предыдущее закрытие
- 4.58
- Open
- 4.59
- Bid
- 4.31
- Ask
- 4.61
- Low
- 4.31
- High
- 4.59
- Объем
- 3
- Дневное изменение
- -5.90%
- Месячное изменение
- 2.62%
- 6-месячное изменение
- -15.32%
- Годовое изменение
- -24.12%
