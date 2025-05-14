КотировкиРазделы
GLBZ: Glen Burnie Bancorp

4.31 USD 0.27 (5.90%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс GLBZ за сегодня изменился на -5.90%. При этом минимальная цена на торгах достигала 4.31, а максимальная — 4.59.

Следите за динамикой Glen Burnie Bancorp. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
4.31 4.59
Годовой диапазон
3.89 6.84
Предыдущее закрытие
4.58
Open
4.59
Bid
4.31
Ask
4.61
Low
4.31
High
4.59
Объем
3
Дневное изменение
-5.90%
Месячное изменение
2.62%
6-месячное изменение
-15.32%
Годовое изменение
-24.12%
