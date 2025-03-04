Валюты / GIFI
GIFI: Gulf Island Fabrication Inc
7.42 USD 0.02 (0.27%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс GIFI за сегодня изменился на -0.27%. При этом минимальная цена на торгах достигала 7.32, а максимальная — 7.51.
Следите за динамикой Gulf Island Fabrication Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
7.32 7.51
Годовой диапазон
5.16 7.77
- Предыдущее закрытие
- 7.44
- Open
- 7.40
- Bid
- 7.42
- Ask
- 7.72
- Low
- 7.32
- High
- 7.51
- Объем
- 212
- Дневное изменение
- -0.27%
- Месячное изменение
- 10.42%
- 6-месячное изменение
- 13.98%
- Годовое изменение
- 32.50%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.