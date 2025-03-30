Валюты / GCI
GCI: Gannett Co Inc
4.40 USD 0.03 (0.69%)
Сектор: Услуги связи Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс GCI за сегодня изменился на 0.69%. При этом минимальная цена на торгах достигала 4.26, а максимальная — 4.40.
Следите за динамикой Gannett Co Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости GCI
- Publisher Gannett wins dismissal of nearly all of journalists’ job bias lawsuit
- Bill Miller's MSTR Bitcoin Bet Soars 40% As His Fund Piles Into Housing, Energy And Autos In Bold Q2 Moves - Strategy (NASDAQ:MSTR)
- New Revenue Sources And Cost Savings Improve Gannett Stock's Outlook (Upgrade) (NYSE:GCI)
- Conventum Alluvium Global Fund Q2 2025 Quarterly Report
- Gannett (GCI) Q2 EPS Jumps 367%
- Gannett stock rating reiterated at Market Outperform by JMP despite lowered 2025 guidance
- Gannett Co., Inc. (GCI) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Gannett Co., Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:GCI)
- Gannett earnings beat by $0.48, revenue fell short of estimates
- Gannett reports improved q2 financial metrics amid cost reductions
- Gannett partners with AddressUSA to power real estate portal
- Tracking Leon Cooperman’s Omega Advisors Portfolio – Q1 2025 Update
- Here’s how many people leave a news article when asked to pay
- LocaliQ launches AI voice agent to convert missed calls into leads
- Gannett: The Undervalued Legacy Media Turnaround With Digital Upside (GCI)
- Gannett names Joe Miranda as chief technology and data officer
- Taboola Unveils DeeperDive, a Gen AI Answer Engine Built for the Open Web, Connecting Readers with Unique Publisher Content, Empowering Publishers to Defy Abuse by Gen AI Search
- Gannett launches AI answer engine on USA TODAY website
- Gannett | USA TODAY Network Joins Snowflake Marketplace
- gannett co. shareholders elect directors and approve audit firm
- Can media company spinoffs of brands like CNN and CNBC be good for investors? Here’s what history tells us.
- Undercovered Dozen: Power Metals, Verses AI, TFS Financial, Nextdoor +
- Gannett Co., Inc.: A Deep Value Turnaround With Hidden Optionality (NYSE:GCI)
Дневной диапазон
4.26 4.40
Годовой диапазон
2.55 5.91
- Предыдущее закрытие
- 4.37
- Open
- 4.34
- Bid
- 4.40
- Ask
- 4.70
- Low
- 4.26
- High
- 4.40
- Объем
- 980
- Дневное изменение
- 0.69%
- Месячное изменение
- 8.37%
- 6-месячное изменение
- 52.25%
- Годовое изменение
- -21.85%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.