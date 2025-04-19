- Обзор рынка
FSST: Fidelity Sustainable U.S. Equity ETF
Курс FSST за сегодня изменился на -0.60%. При этом минимальная цена на торгах достигала 29.89, а максимальная — 29.98.
Следите за динамикой Fidelity Sustainable U.S. Equity ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости FSST
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций FSST сегодня?
Fidelity Sustainable U.S. Equity ETF (FSST) сегодня оценивается на уровне 29.89. Инструмент торгуется в пределах 29.89 - 29.98, вчерашнее закрытие составило 30.07, а торговый объем достиг 4. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FSST в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Fidelity Sustainable U.S. Equity ETF?
Fidelity Sustainable U.S. Equity ETF в настоящее время оценивается в 29.89. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 11.53% и USD. Отслеживайте движения FSST на графике в реальном времени.
Как купить акции FSST?
Вы можете купить акции Fidelity Sustainable U.S. Equity ETF (FSST) по текущей цене 29.89. Ордера обычно размещаются около 29.89 или 30.19, тогда как 4 и -0.30% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FSST на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции FSST?
Инвестирование в Fidelity Sustainable U.S. Equity ETF предполагает учет годового диапазона 21.76 - 30.42 и текущей цены 29.89. Многие сравнивают -0.03% и 20.23% перед размещением ордеров на 29.89 или 30.19. Изучайте ежедневные изменения цены FSST на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Fidelity Sustainable U.S. Equity ETF?
Самая высокая цена Fidelity Sustainable U.S. Equity ETF (FSST) за последний год составила 30.42. Акции заметно колебались в пределах 21.76 - 30.42, сравнение с 30.07 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Fidelity Sustainable U.S. Equity ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Fidelity Sustainable U.S. Equity ETF?
Самая низкая цена Fidelity Sustainable U.S. Equity ETF (FSST) за год составила 21.76. Сравнение с текущими 29.89 и 21.76 - 30.42 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FSST во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций FSST?
В прошлом Fidelity Sustainable U.S. Equity ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 30.07 и 11.53% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 30.07
- Open
- 29.98
- Bid
- 29.89
- Ask
- 30.19
- Low
- 29.89
- High
- 29.98
- Объем
- 4
- Дневное изменение
- -0.60%
- Месячное изменение
- -0.03%
- 6-месячное изменение
- 20.23%
- Годовое изменение
- 11.53%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- 1.333 млн
- Пред.
- 1.307 млн
- Акт.
-
- Прог.
- 1.333 млн
- Пред.
- 1.312 млн
- Акт.
-
- Прог.
- 7.9%
- Пред.
- -8.5%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- -0.1%
- Пред.
- 0.1%
- Акт.
-
- Прог.
- 1.2%
- Пред.
- 0.9%
- Акт.
- 418
- Прог.
- Пред.
- 418
- Акт.
- 548
- Прог.
- Пред.
- 547
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- $108.6 млрд
- Пред.
- $49.2 млрд