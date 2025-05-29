Валюты / FPAY
FPAY: FlexShopper Inc
0.82 USD 0.00 (0.00%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс FPAY за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.80, а максимальная — 0.87.
Следите за динамикой FlexShopper Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости FPAY
- FlexShopper extends forbearance period on credit agreement to September 3
- FlexShopper amends credit agreement to allow interim financing for working capital
- XP Inc.A (XP) Q2 Earnings Match Estimates
- LM Funding America, Inc. (LMFA) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- FlexShopper terminates CEO and CFO, appoints chief restructuring officer
- Why Astera Labs Shares Are Trading Higher By Over 17%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Astera Labs (NASDAQ:ALAB), Digital Turbine (NASDAQ:APPS)
- FlexShopper board member Denis Echtchenko resigns, Steven Varner appointed
- Ponce Financial (PDLB) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- 1st Source (SRCE) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- FlexShopper appoints John Davis as president in addition to chief operating officer role
- FlexShopper gets Nasdaq extension to file delayed financial reports
- FlexShopper partners with ICON Vehicle Dynamics
Дневной диапазон
0.80 0.87
Годовой диапазон
0.45 2.38
- Предыдущее закрытие
- 0.82
- Open
- 0.85
- Bid
- 0.82
- Ask
- 1.12
- Low
- 0.80
- High
- 0.87
- Объем
- 135
- Дневное изменение
- 0.00%
- Месячное изменение
- 17.14%
- 6-месячное изменение
- -36.92%
- Годовое изменение
- -26.79%
