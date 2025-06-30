КотировкиРазделы
FLGC: Flora Growth Corp

27.89 USD 2.49 (9.80%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс FLGC за сегодня изменился на 9.80%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.79, а максимальная — 27.90.

Дневной диапазон
25.79 27.90
Годовой диапазон
0.42 27.90
Предыдущее закрытие
25.40
Open
26.10
Bid
27.89
Ask
28.19
Low
25.79
High
27.90
Объем
44
Дневное изменение
9.80%
Месячное изменение
31.06%
6-месячное изменение
4472.13%
Годовое изменение
1621.60%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.