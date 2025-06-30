Валюты / FLGC
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
FLGC: Flora Growth Corp
27.89 USD 2.49 (9.80%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс FLGC за сегодня изменился на 9.80%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.79, а максимальная — 27.90.
Следите за динамикой Flora Growth Corp. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости FLGC
- Flora Growth Corp. director passes away, company no longer in Nasdaq compliance
- Flora Growth regains Nasdaq compliance with share price recovery
- Next Shiba Inu Candidate for 2025 Emerges While XRP Targets $13 and ADA $2
- Flora Growth enacts 1-for-39 reverse stock split on Nasdaq
- Upcoming Stock Splits This Week (August 4 to August 8) – Stay Invested - TipRanks.com
- Flora Growth Corp. (FLGC) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Flora Growth to implement 1-for-39 share consolidation
- Flora Growth shareholders approve share plan amendment and board elections
Дневной диапазон
25.79 27.90
Годовой диапазон
0.42 27.90
- Предыдущее закрытие
- 25.40
- Open
- 26.10
- Bid
- 27.89
- Ask
- 28.19
- Low
- 25.79
- High
- 27.90
- Объем
- 44
- Дневное изменение
- 9.80%
- Месячное изменение
- 31.06%
- 6-месячное изменение
- 4472.13%
- Годовое изменение
- 1621.60%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.