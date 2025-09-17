КотировкиРазделы
FGFPP
FGFPP: Fundamental Global Inc - 8.00% Cumulative Series A Preferred St

18.50 USD 0.15 (0.80%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс FGFPP за сегодня изменился на -0.80%. При этом минимальная цена на торгах достигала 18.50, а максимальная — 18.90.

Следите за динамикой Fundamental Global Inc - 8.00% Cumulative Series A Preferred St. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

  • M5
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Дневной диапазон
18.50 18.90
Годовой диапазон
12.50 21.70
Предыдущее закрытие
18.65
Open
18.90
Bid
18.50
Ask
18.80
Low
18.50
High
18.90
Объем
5
Дневное изменение
-0.80%
Месячное изменение
-2.12%
6-месячное изменение
8.38%
Годовое изменение
25.08%
