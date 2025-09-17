Валюты / FGFPP
FGFPP: Fundamental Global Inc - 8.00% Cumulative Series A Preferred St
18.50 USD 0.15 (0.80%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс FGFPP за сегодня изменился на -0.80%. При этом минимальная цена на торгах достигала 18.50, а максимальная — 18.90.
Следите за динамикой Fundamental Global Inc - 8.00% Cumulative Series A Preferred St. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
18.50 18.90
Годовой диапазон
12.50 21.70
- Предыдущее закрытие
- 18.65
- Open
- 18.90
- Bid
- 18.50
- Ask
- 18.80
- Low
- 18.50
- High
- 18.90
- Объем
- 5
- Дневное изменение
- -0.80%
- Месячное изменение
- -2.12%
- 6-месячное изменение
- 8.38%
- Годовое изменение
- 25.08%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.