КотировкиРазделы
Валюты / FGF
Назад в Рынок акций США

FGF: Fundamental Global Inc

38.30 USD 17.51 (84.22%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс FGF за сегодня изменился на 84.22%. При этом минимальная цена на торгах достигала 18.79, а максимальная — 39.75.

Следите за динамикой Fundamental Global Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости FGF

Дневной диапазон
18.79 39.75
Годовой диапазон
14.21 39.75
Предыдущее закрытие
20.79
Open
20.12
Bid
38.30
Ask
38.60
Low
18.79
High
39.75
Объем
3.184 K
Дневное изменение
84.22%
Месячное изменение
90.36%
6-месячное изменение
86.83%
Годовое изменение
44.53%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.