FGF: Fundamental Global Inc
38.30 USD 17.51 (84.22%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс FGF за сегодня изменился на 84.22%. При этом минимальная цена на торгах достигала 18.79, а максимальная — 39.75.
Следите за динамикой Fundamental Global Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
18.79 39.75
Годовой диапазон
14.21 39.75
- Предыдущее закрытие
- 20.79
- Open
- 20.12
- Bid
- 38.30
- Ask
- 38.60
- Low
- 18.79
- High
- 39.75
- Объем
- 3.184 K
- Дневное изменение
- 84.22%
- Месячное изменение
- 90.36%
- 6-месячное изменение
- 86.83%
- Годовое изменение
- 44.53%
