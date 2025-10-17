- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
FDHT: Fidelity Digital Health ETF
Курс FDHT за сегодня изменился на 0.05%. При этом минимальная цена на торгах достигала 21.48, а максимальная — 21.76.
Следите за динамикой Fidelity Digital Health ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций FDHT сегодня?
Fidelity Digital Health ETF (FDHT) сегодня оценивается на уровне 21.48. Инструмент торгуется в пределах 21.48 - 21.76, вчерашнее закрытие составило 21.47, а торговый объем достиг 5. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FDHT в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Fidelity Digital Health ETF?
Fidelity Digital Health ETF в настоящее время оценивается в 21.48. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 8.10% и USD. Отслеживайте движения FDHT на графике в реальном времени.
Как купить акции FDHT?
Вы можете купить акции Fidelity Digital Health ETF (FDHT) по текущей цене 21.48. Ордера обычно размещаются около 21.48 или 21.78, тогда как 5 и -0.83% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FDHT на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции FDHT?
Инвестирование в Fidelity Digital Health ETF предполагает учет годового диапазона 16.84 - 22.17 и текущей цены 21.48. Многие сравнивают -0.79% и 9.37% перед размещением ордеров на 21.48 или 21.78. Изучайте ежедневные изменения цены FDHT на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Fidelity Digital Health ETF?
Самая высокая цена Fidelity Digital Health ETF (FDHT) за последний год составила 22.17. Акции заметно колебались в пределах 16.84 - 22.17, сравнение с 21.47 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Fidelity Digital Health ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Fidelity Digital Health ETF?
Самая низкая цена Fidelity Digital Health ETF (FDHT) за год составила 16.84. Сравнение с текущими 21.48 и 16.84 - 22.17 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FDHT во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций FDHT?
В прошлом Fidelity Digital Health ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 21.47 и 8.10% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 21.47
- Open
- 21.66
- Bid
- 21.48
- Ask
- 21.78
- Low
- 21.48
- High
- 21.76
- Объем
- 5
- Дневное изменение
- 0.05%
- Месячное изменение
- -0.79%
- 6-месячное изменение
- 9.37%
- Годовое изменение
- 8.10%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- 1.333 млн
- Пред.
- 1.307 млн
- Акт.
-
- Прог.
- 1.333 млн
- Пред.
- 1.312 млн
- Акт.
-
- Прог.
- 7.9%
- Пред.
- -8.5%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- -0.1%
- Пред.
- 0.1%
- Акт.
-
- Прог.
- 1.2%
- Пред.
- 0.9%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 418
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 547
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- $108.6 млрд
- Пред.
- $49.2 млрд