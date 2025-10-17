КотировкиРазделы
FDHT: Fidelity Digital Health ETF

21.48 USD 0.01 (0.05%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс FDHT за сегодня изменился на 0.05%. При этом минимальная цена на торгах достигала 21.48, а максимальная — 21.76.

Следите за динамикой Fidelity Digital Health ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций FDHT сегодня?

Fidelity Digital Health ETF (FDHT) сегодня оценивается на уровне 21.48. Инструмент торгуется в пределах 21.48 - 21.76, вчерашнее закрытие составило 21.47, а торговый объем достиг 5. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FDHT в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Fidelity Digital Health ETF?

Fidelity Digital Health ETF в настоящее время оценивается в 21.48. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 8.10% и USD. Отслеживайте движения FDHT на графике в реальном времени.

Как купить акции FDHT?

Вы можете купить акции Fidelity Digital Health ETF (FDHT) по текущей цене 21.48. Ордера обычно размещаются около 21.48 или 21.78, тогда как 5 и -0.83% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FDHT на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции FDHT?

Инвестирование в Fidelity Digital Health ETF предполагает учет годового диапазона 16.84 - 22.17 и текущей цены 21.48. Многие сравнивают -0.79% и 9.37% перед размещением ордеров на 21.48 или 21.78. Изучайте ежедневные изменения цены FDHT на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Fidelity Digital Health ETF?

Самая высокая цена Fidelity Digital Health ETF (FDHT) за последний год составила 22.17. Акции заметно колебались в пределах 16.84 - 22.17, сравнение с 21.47 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Fidelity Digital Health ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Fidelity Digital Health ETF?

Самая низкая цена Fidelity Digital Health ETF (FDHT) за год составила 16.84. Сравнение с текущими 21.48 и 16.84 - 22.17 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FDHT во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций FDHT?

В прошлом Fidelity Digital Health ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 21.47 и 8.10% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
21.48 21.76
Годовой диапазон
16.84 22.17
Предыдущее закрытие
21.47
Open
21.66
Bid
21.48
Ask
21.78
Low
21.48
High
21.76
Объем
5
Дневное изменение
0.05%
Месячное изменение
-0.79%
6-месячное изменение
9.37%
Годовое изменение
8.10%
