Курс FDHT за сегодня изменился на 0.05%. При этом минимальная цена на торгах достигала 21.48, а максимальная — 21.76.

Следите за динамикой Fidelity Digital Health ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.