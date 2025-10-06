- Обзор рынка
EVAV: Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily Electric and Autonomou
Курс EVAV за сегодня изменился на -2.60%. При этом минимальная цена на торгах достигала 33.28, а максимальная — 34.14.
Следите за динамикой Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily Electric and Autonomou. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций EVAV сегодня?
Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily Electric and Autonomou (EVAV) сегодня оценивается на уровне 33.36. Инструмент торгуется в пределах 33.28 - 34.14, вчерашнее закрытие составило 34.25, а торговый объем достиг 10. Всю динамику можно отследить на ценовом графике EVAV в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily Electric and Autonomou?
Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily Electric and Autonomou в настоящее время оценивается в 33.36. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 83.20% и USD. Отслеживайте движения EVAV на графике в реальном времени.
Как купить акции EVAV?
Вы можете купить акции Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily Electric and Autonomou (EVAV) по текущей цене 33.36. Ордера обычно размещаются около 33.36 или 33.66, тогда как 10 и -2.28% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения EVAV на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции EVAV?
Инвестирование в Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily Electric and Autonomou предполагает учет годового диапазона 11.71 - 39.44 и текущей цены 33.36. Многие сравнивают 0.21% и 107.85% перед размещением ордеров на 33.36 или 33.66. Изучайте ежедневные изменения цены EVAV на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Direxion Daily Electric and Autonomous Vehicles Bull 2X Shares?
Самая высокая цена Direxion Daily Electric and Autonomous Vehicles Bull 2X Shares (EVAV) за последний год составила 39.44. Акции заметно колебались в пределах 11.71 - 39.44, сравнение с 34.25 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily Electric and Autonomou на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Direxion Daily Electric and Autonomous Vehicles Bull 2X Shares?
Самая низкая цена Direxion Daily Electric and Autonomous Vehicles Bull 2X Shares (EVAV) за год составила 11.71. Сравнение с текущими 33.36 и 11.71 - 39.44 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения EVAV во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций EVAV?
В прошлом Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily Electric and Autonomou проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 34.25 и 83.20% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 34.25
- Open
- 34.14
- Bid
- 33.36
- Ask
- 33.66
- Low
- 33.28
- High
- 34.14
- Объем
- 10
- Дневное изменение
- -2.60%
- Месячное изменение
- 0.21%
- 6-месячное изменение
- 107.85%
- Годовое изменение
- 83.20%