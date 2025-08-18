Валюты / ERJ
ERJ: Embraer S.A
57.10 USD 0.14 (0.25%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ERJ за сегодня изменился на 0.25%. При этом минимальная цена на торгах достигала 56.92, а максимальная — 57.74.
Следите за динамикой Embraer S.A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
56.92 57.74
Годовой диапазон
32.26 62.09
- Предыдущее закрытие
- 56.96
- Open
- 57.37
- Bid
- 57.10
- Ask
- 57.40
- Low
- 56.92
- High
- 57.74
- Объем
- 2.791 K
- Дневное изменение
- 0.25%
- Месячное изменение
- 2.53%
- 6-месячное изменение
- 26.78%
- Годовое изменение
- 62.86%
