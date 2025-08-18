КотировкиРазделы
ERJ: Embraer S.A

57.10 USD 0.14 (0.25%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс ERJ за сегодня изменился на 0.25%. При этом минимальная цена на торгах достигала 56.92, а максимальная — 57.74.

Следите за динамикой Embraer S.A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
56.92 57.74
Годовой диапазон
32.26 62.09
Предыдущее закрытие
56.96
Open
57.37
Bid
57.10
Ask
57.40
Low
56.92
High
57.74
Объем
2.791 K
Дневное изменение
0.25%
Месячное изменение
2.53%
6-месячное изменение
26.78%
Годовое изменение
62.86%
