EMCG: Embrace Change Acquisition Corp

11.00 USD 1.20 (9.84%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс EMCG за сегодня изменился на -9.84%. При этом минимальная цена на торгах достигала 11.00, а максимальная — 12.10.

Следите за динамикой Embrace Change Acquisition Corp. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
11.00 12.10
Годовой диапазон
11.00 13.76
Предыдущее закрытие
12.20
Open
12.10
Bid
11.00
Ask
11.30
Low
11.00
High
12.10
Объем
7
Дневное изменение
-9.84%
Месячное изменение
-15.32%
6-месячное изменение
-7.56%
Годовое изменение
-4.76%
