Валюты / EMCG
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
EMCG: Embrace Change Acquisition Corp
11.00 USD 1.20 (9.84%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс EMCG за сегодня изменился на -9.84%. При этом минимальная цена на торгах достигала 11.00, а максимальная — 12.10.
Следите за динамикой Embrace Change Acquisition Corp. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
11.00 12.10
Годовой диапазон
11.00 13.76
- Предыдущее закрытие
- 12.20
- Open
- 12.10
- Bid
- 11.00
- Ask
- 11.30
- Low
- 11.00
- High
- 12.10
- Объем
- 7
- Дневное изменение
- -9.84%
- Месячное изменение
- -15.32%
- 6-месячное изменение
- -7.56%
- Годовое изменение
- -4.76%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.