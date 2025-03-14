Валюты / EBR
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
EBR: Centrais Electricas Brasileiras S A American Depositary Shares
9.34 USD 0.19 (1.99%)
Сектор: Коммунальные услуги Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс EBR за сегодня изменился на -1.99%. При этом минимальная цена на торгах достигала 9.24, а максимальная — 9.39.
Следите за динамикой Centrais Electricas Brasileiras S A American Depositary Shares . Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости EBR
- Is Centrais Eltricas Brasileiras (EBR) Outperforming Other Utilities Stocks This Year?
- S&P reaffirms Eletrobras credit rating at BB with stable outlook
- AI: C3.ai Surges After Landing AI Partnership with Electrobras
- C3.ai stock rises after partnering with Electrobras for operations monitoring
- Eletrobras posts solid Q2 results with energy trading strength
- Centrais Eletricas Brasileiras DRC earnings beat, revenue fell short of estimates
- Eletrobras: Low Beta, High-Yield And Easy Pick (NYSE:EBR)
- First Commercial Implants of WiSE System for CRT patients
- Moody’s upgrades Eletrobras credit rating to Ba1, maintains stable outlook
- Centrais Eletricas Brasileiras DRC earnings beat by $0.03, revenue topped estimates
- OGE Energy: Benefiting From The Safe Haven Trade, But Wait For A Pullback (NYSE:OGE)
- Eletrobras: Still Room To Ride The Momentum After Q4 (NYSE:EBR)
- Eletrobrás Q4: Good Result Despite Modest Operational Performance (NYSE:EBR)
- Top 2 Utilities Stocks That May Fall Off A Cliff In Q1 - Centrais Eletricas (NYSE:EBR), Consolidated Water Co (NASDAQ:CWCO)
- Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás (EBR) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:EBR)
Дневной диапазон
9.24 9.39
Годовой диапазон
5.46 9.54
- Предыдущее закрытие
- 9.53
- Open
- 9.37
- Bid
- 9.34
- Ask
- 9.64
- Low
- 9.24
- High
- 9.39
- Объем
- 1.222 K
- Дневное изменение
- -1.99%
- Месячное изменение
- 15.45%
- 6-месячное изменение
- 31.55%
- Годовое изменение
- 27.77%
23 сентября, вторник
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- $-406.051 млрд
- Пред.
- $-450.170 млрд
13:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
14:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 4.04 млн
- Пред.
- 4.01 млн
14:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -2.0%
- Пред.
- 2.0%
16:35
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
17:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 3.641%