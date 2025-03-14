КотировкиРазделы
EBR: Centrais Electricas Brasileiras S A American Depositary Shares

9.34 USD 0.19 (1.99%)
Сектор: Коммунальные услуги Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс EBR за сегодня изменился на -1.99%. При этом минимальная цена на торгах достигала 9.24, а максимальная — 9.39.

Следите за динамикой Centrais Electricas Brasileiras S A American Depositary Shares . Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
9.24 9.39
Годовой диапазон
5.46 9.54
Предыдущее закрытие
9.53
Open
9.37
Bid
9.34
Ask
9.64
Low
9.24
High
9.39
Объем
1.222 K
Дневное изменение
-1.99%
Месячное изменение
15.45%
6-месячное изменение
31.55%
Годовое изменение
27.77%
23 сентября, вторник
12:30
USD
Счет текущих операций
Акт.
Прог.
$​-406.051 млрд
Пред.
$​-450.170 млрд
13:00
USD
Выступление управляющей ФРС Боуман
Акт.
Прог.
Пред.
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.04 млн
Пред.
4.01 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-2.0%
Пред.
2.0%
16:35
USD
Выступление председателя ФРС Пауэлла
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 2-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
3.641%