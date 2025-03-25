Валюты / DATS
DATS: DatChat Inc
2.23 USD 0.13 (5.51%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс DATS за сегодня изменился на -5.51%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.22, а максимальная — 2.34.
Следите за динамикой DatChat Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости DATS
- Ethereum As The Default Crypto Backbone: The Real Reason Behind Tom Lee’s Pick
- DatChat rebrands as Myseum ahead of Nasdaq symbol change
- DatChat secures Canadian patent for electronic content transformation
- DatChat’s Subsidiary RPM Interactive Files Registration Statement for Proposed Initial Public Offering
- Nasdaq Gains 50 Points; US New Home Sales Rise In February - CNS Pharma (NASDAQ:CNSP), Cormedix (NASDAQ:CRMD)
- Why DatChat (DATS) Stock Is Skyrocketing - DatChat (NASDAQ:DATS)
- US Stocks Mixed; Core & Main Posts Downbeat Earnings - Core & Main (NYSE:CNM), IMAC Hldgs (NASDAQ:BACK)
Дневной диапазон
2.22 2.34
Годовой диапазон
1.11 9.34
- Предыдущее закрытие
- 2.36
- Open
- 2.34
- Bid
- 2.23
- Ask
- 2.53
- Low
- 2.22
- High
- 2.34
- Объем
- 68
- Дневное изменение
- -5.51%
- Месячное изменение
- -4.70%
- 6-месячное изменение
- -3.04%
- Годовое изменение
- 76.98%
