CYCCP: Cyclacel Pharmaceuticals Inc - 6% Convertible Preferred Stock
5.05 USD 0.23 (4.36%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CYCCP за сегодня изменился на -4.36%. При этом минимальная цена на торгах достигала 5.05, а максимальная — 5.43.
Следите за динамикой Cyclacel Pharmaceuticals Inc - 6% Convertible Preferred Stock. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
5.05 5.43
Годовой диапазон
3.29 17.00
- Предыдущее закрытие
- 5.28
- Open
- 5.35
- Bid
- 5.05
- Ask
- 5.35
- Low
- 5.05
- High
- 5.43
- Объем
- 9
- Дневное изменение
- -4.36%
- Месячное изменение
- 4.77%
- 6-месячное изменение
- 7.22%
- Годовое изменение
- -16.80%
