COOP: Mr. Cooper Group Inc
216.22 USD 3.58 (1.63%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс COOP за сегодня изменился на -1.63%. При этом минимальная цена на торгах достигала 210.29, а максимальная — 219.49.
Следите за динамикой Mr. Cooper Group Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости COOP
Дневной диапазон
210.29 219.49
Годовой диапазон
84.68 234.73
- Предыдущее закрытие
- 219.80
- Open
- 219.01
- Bid
- 216.22
- Ask
- 216.52
- Low
- 210.29
- High
- 219.49
- Объем
- 1.699 K
- Дневное изменение
- -1.63%
- Месячное изменение
- 17.99%
- 6-месячное изменение
- 80.71%
- Годовое изменение
- 135.66%
