COOP: Mr. Cooper Group Inc

216.22 USD 3.58 (1.63%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс COOP за сегодня изменился на -1.63%. При этом минимальная цена на торгах достигала 210.29, а максимальная — 219.49.

Следите за динамикой Mr. Cooper Group Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
210.29 219.49
Годовой диапазон
84.68 234.73
Предыдущее закрытие
219.80
Open
219.01
Bid
216.22
Ask
216.52
Low
210.29
High
219.49
Объем
1.699 K
Дневное изменение
-1.63%
Месячное изменение
17.99%
6-месячное изменение
80.71%
Годовое изменение
135.66%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.