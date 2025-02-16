Валюты / CMPO
CMPO: CompoSecure Inc - Class A
19.41 USD 0.11 (0.56%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CMPO за сегодня изменился на -0.56%. При этом минимальная цена на торгах достигала 19.23, а максимальная — 19.66.
Следите за динамикой CompoSecure Inc - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
19.23 19.66
Годовой диапазон
9.25 20.14
- Предыдущее закрытие
- 19.52
- Open
- 19.48
- Bid
- 19.41
- Ask
- 19.71
- Low
- 19.23
- High
- 19.66
- Объем
- 1.528 K
- Дневное изменение
- -0.56%
- Месячное изменение
- 3.80%
- 6-месячное изменение
- 80.22%
- Годовое изменение
- 38.35%
