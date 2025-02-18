КотировкиРазделы
CLCO: Cool Company Ltd

7.68 USD 0.16 (2.04%)
Сектор: Энергетика Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс CLCO за сегодня изменился на -2.04%. При этом минимальная цена на торгах достигала 7.57, а максимальная — 7.81.

Следите за динамикой Cool Company Ltd. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
7.57 7.81
Годовой диапазон
4.51 11.71
Предыдущее закрытие
7.84
Open
7.81
Bid
7.68
Ask
7.98
Low
7.57
High
7.81
Объем
81
Дневное изменение
-2.04%
Месячное изменение
-2.29%
6-месячное изменение
41.70%
Годовое изменение
-30.81%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.