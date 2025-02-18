Валюты / CLCO
CLCO: Cool Company Ltd
7.68 USD 0.16 (2.04%)
Сектор: Энергетика Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CLCO за сегодня изменился на -2.04%. При этом минимальная цена на торгах достигала 7.57, а максимальная — 7.81.
Следите за динамикой Cool Company Ltd. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости CLCO
Дневной диапазон
7.57 7.81
Годовой диапазон
4.51 11.71
- Предыдущее закрытие
- 7.84
- Open
- 7.81
- Bid
- 7.68
- Ask
- 7.98
- Low
- 7.57
- High
- 7.81
- Объем
- 81
- Дневное изменение
- -2.04%
- Месячное изменение
- -2.29%
- 6-месячное изменение
- 41.70%
- Годовое изменение
- -30.81%
