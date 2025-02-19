- Обзор рынка
CIL: VictoryShares International Volatility Wtd ETF
Курс CIL за сегодня изменился на -0.99%. При этом минимальная цена на торгах достигала 51.08, а максимальная — 51.08.
Следите за динамикой VictoryShares International Volatility Wtd ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости CIL
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций CIL сегодня?
VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL) сегодня оценивается на уровне 51.08. Инструмент торгуется в пределах -0.99%, вчерашнее закрытие составило 51.59, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике CIL в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям VictoryShares International Volatility Wtd ETF?
VictoryShares International Volatility Wtd ETF в настоящее время оценивается в 51.08. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 14.17% и USD. Отслеживайте движения CIL на графике в реальном времени.
Как купить акции CIL?
Вы можете купить акции VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL) по текущей цене 51.08. Ордера обычно размещаются около 51.08 или 51.38, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения CIL на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции CIL?
Инвестирование в VictoryShares International Volatility Wtd ETF предполагает учет годового диапазона 41.19 - 51.89 и текущей цены 51.08. Многие сравнивают -0.18% и 12.34% перед размещением ордеров на 51.08 или 51.38. Изучайте ежедневные изменения цены CIL на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции VictoryShares International Volatility Wtd ETF?
Самая высокая цена VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL) за последний год составила 51.89. Акции заметно колебались в пределах 41.19 - 51.89, сравнение с 51.59 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику VictoryShares International Volatility Wtd ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции VictoryShares International Volatility Wtd ETF?
Самая низкая цена VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL) за год составила 41.19. Сравнение с текущими 51.08 и 41.19 - 51.89 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения CIL во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций CIL?
В прошлом VictoryShares International Volatility Wtd ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 51.59 и 14.17% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 51.59
- Open
- 51.08
- Bid
- 51.08
- Ask
- 51.38
- Low
- 51.08
- High
- 51.08
- Объем
- 1
- Дневное изменение
- -0.99%
- Месячное изменение
- -0.18%
- 6-месячное изменение
- 12.34%
- Годовое изменение
- 14.17%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 1.8%
- Прог.
- 1.7%
- Пред.
- 2.1%
- Акт.
- -0.3%
- Прог.
- -0.4%
- Пред.
- 0.0%
- Акт.
-
- Прог.
- 45.8
- Пред.
- 41.5
- Акт.
-
- Прог.
- 7.326 млн
- Пред.
- 7.181 млн
- Акт.
- 94.2
- Прог.
- 100.7
- Пред.
- 97.8