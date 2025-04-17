- Обзор рынка
CHN: China Fund Inc (The)
Курс CHN за сегодня изменился на 0.17%. При этом минимальная цена на торгах достигала 17.65, а максимальная — 17.93.
Следите за динамикой China Fund Inc (The). Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости CHN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций CHN сегодня?
China Fund Inc (The) (CHN) сегодня оценивается на уровне 17.79. Инструмент торгуется в пределах 17.65 - 17.93, вчерашнее закрытие составило 17.76, а торговый объем достиг 49. Всю динамику можно отследить на ценовом графике CHN в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям China Fund Inc (The)?
China Fund Inc (The) в настоящее время оценивается в 17.79. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 41.41% и USD. Отслеживайте движения CHN на графике в реальном времени.
Как купить акции CHN?
Вы можете купить акции China Fund Inc (The) (CHN) по текущей цене 17.79. Ордера обычно размещаются около 17.79 или 18.09, тогда как 49 и 0.06% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения CHN на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции CHN?
Инвестирование в China Fund Inc (The) предполагает учет годового диапазона 10.60 - 18.88 и текущей цены 17.79. Многие сравнивают -2.52% и 47.63% перед размещением ордеров на 17.79 или 18.09. Изучайте ежедневные изменения цены CHN на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции China Fund, Inc.?
Самая высокая цена China Fund, Inc. (CHN) за последний год составила 18.88. Акции заметно колебались в пределах 10.60 - 18.88, сравнение с 17.76 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику China Fund Inc (The) на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции China Fund, Inc.?
Самая низкая цена China Fund, Inc. (CHN) за год составила 10.60. Сравнение с текущими 17.79 и 10.60 - 18.88 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения CHN во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций CHN?
В прошлом China Fund Inc (The) проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 17.76 и 41.41% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 17.76
- Open
- 17.78
- Bid
- 17.79
- Ask
- 18.09
- Low
- 17.65
- High
- 17.93
- Объем
- 49
- Дневное изменение
- 0.17%
- Месячное изменение
- -2.52%
- 6-месячное изменение
- 47.63%
- Годовое изменение
- 41.41%
- Акт.
-
- Прог.
- -4.625 млн
- Пред.
- 3.524 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.310 млн
- Пред.
- -0.703 млн
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.613%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.