CHN: China Fund Inc (The)

17.79 USD 0.03 (0.17%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс CHN за сегодня изменился на 0.17%. При этом минимальная цена на торгах достигала 17.65, а максимальная — 17.93.

Следите за динамикой China Fund Inc (The). Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Новости CHN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций CHN сегодня?

China Fund Inc (The) (CHN) сегодня оценивается на уровне 17.79. Инструмент торгуется в пределах 17.65 - 17.93, вчерашнее закрытие составило 17.76, а торговый объем достиг 49. Всю динамику можно отследить на ценовом графике CHN в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям China Fund Inc (The)?

China Fund Inc (The) в настоящее время оценивается в 17.79. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 41.41% и USD. Отслеживайте движения CHN на графике в реальном времени.

Как купить акции CHN?

Вы можете купить акции China Fund Inc (The) (CHN) по текущей цене 17.79. Ордера обычно размещаются около 17.79 или 18.09, тогда как 49 и 0.06% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения CHN на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции CHN?

Инвестирование в China Fund Inc (The) предполагает учет годового диапазона 10.60 - 18.88 и текущей цены 17.79. Многие сравнивают -2.52% и 47.63% перед размещением ордеров на 17.79 или 18.09. Изучайте ежедневные изменения цены CHN на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции China Fund, Inc.?

Самая высокая цена China Fund, Inc. (CHN) за последний год составила 18.88. Акции заметно колебались в пределах 10.60 - 18.88, сравнение с 17.76 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику China Fund Inc (The) на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции China Fund, Inc.?

Самая низкая цена China Fund, Inc. (CHN) за год составила 10.60. Сравнение с текущими 17.79 и 10.60 - 18.88 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения CHN во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций CHN?

В прошлом China Fund Inc (The) проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 17.76 и 41.41% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
17.65 17.93
Годовой диапазон
10.60 18.88
Предыдущее закрытие
17.76
Open
17.78
Bid
17.79
Ask
18.09
Low
17.65
High
17.93
Объем
49
Дневное изменение
0.17%
Месячное изменение
-2.52%
6-месячное изменение
47.63%
Годовое изменение
41.41%
