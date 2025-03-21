КотировкиРазделы
CFSB
CFSB: CFSB Bancorp Inc

14.22 USD 0.10 (0.71%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс CFSB за сегодня изменился на 0.71%. При этом минимальная цена на торгах достигала 14.00, а максимальная — 14.22.

Следите за динамикой CFSB Bancorp Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
14.00 14.22
Годовой диапазон
6.43 14.24
Предыдущее закрытие
14.12
Open
14.00
Bid
14.22
Ask
14.52
Low
14.00
High
14.22
Объем
50
Дневное изменение
0.71%
Месячное изменение
1.79%
6-месячное изменение
79.09%
Годовое изменение
109.43%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.