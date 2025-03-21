Валюты / CFSB
CFSB: CFSB Bancorp Inc
14.22 USD 0.10 (0.71%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CFSB за сегодня изменился на 0.71%. При этом минимальная цена на торгах достигала 14.00, а максимальная — 14.22.
Следите за динамикой CFSB Bancorp Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
14.00 14.22
Годовой диапазон
6.43 14.24
- Предыдущее закрытие
- 14.12
- Open
- 14.00
- Bid
- 14.22
- Ask
- 14.52
- Low
- 14.00
- High
- 14.22
- Объем
- 50
- Дневное изменение
- 0.71%
- Месячное изменение
- 1.79%
- 6-месячное изменение
- 79.09%
- Годовое изменение
- 109.43%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.