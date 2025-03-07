КотировкиРазделы
CCIA: Carlyle Credit Income Fund 8.75% Series A Preferred Shares due

25.11 USD 0.05 (0.20%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс CCIA за сегодня изменился на 0.20%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.06, а максимальная — 25.11.

Следите за динамикой Carlyle Credit Income Fund 8.75% Series A Preferred Shares due . Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций CCIA сегодня?

Carlyle Credit Income Fund 8.75% Series A Preferred Shares due (CCIA) сегодня оценивается на уровне 25.11. Инструмент торгуется в пределах 25.06 - 25.11, вчерашнее закрытие составило 25.06, а торговый объем достиг 69. Всю динамику можно отследить на ценовом графике CCIA в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Carlyle Credit Income Fund 8.75% Series A Preferred Shares due ?

Carlyle Credit Income Fund 8.75% Series A Preferred Shares due в настоящее время оценивается в 25.11. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -2.83% и USD. Отслеживайте движения CCIA на графике в реальном времени.

Как купить акции CCIA?

Вы можете купить акции Carlyle Credit Income Fund 8.75% Series A Preferred Shares due (CCIA) по текущей цене 25.11. Ордера обычно размещаются около 25.11 или 25.41, тогда как 69 и 0.20% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения CCIA на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции CCIA?

Инвестирование в Carlyle Credit Income Fund 8.75% Series A Preferred Shares due предполагает учет годового диапазона 24.97 - 27.45 и текущей цены 25.11. Многие сравнивают -1.06% и -1.34% перед размещением ордеров на 25.11 или 25.41. Изучайте ежедневные изменения цены CCIA на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Carlyle Credit Income Fund?

Самая высокая цена Carlyle Credit Income Fund (CCIA) за последний год составила 27.45. Акции заметно колебались в пределах 24.97 - 27.45, сравнение с 25.06 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Carlyle Credit Income Fund 8.75% Series A Preferred Shares due на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Carlyle Credit Income Fund?

Самая низкая цена Carlyle Credit Income Fund (CCIA) за год составила 24.97. Сравнение с текущими 25.11 и 24.97 - 27.45 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения CCIA во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций CCIA?

В прошлом Carlyle Credit Income Fund 8.75% Series A Preferred Shares due проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 25.06 и -2.83% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
25.06 25.11
Годовой диапазон
24.97 27.45
Предыдущее закрытие
25.06
Open
25.06
Bid
25.11
Ask
25.41
Low
25.06
High
25.11
Объем
69
Дневное изменение
0.20%
Месячное изменение
-1.06%
6-месячное изменение
-1.34%
Годовое изменение
-2.83%
31 октября, пятница
12:30
USD
Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление м/м
Акт.
Прог.
0.2%
Пред.
0.2%
12:30
USD
Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление г/г
Акт.
Прог.
2.7%
Пред.
2.9%
12:30
USD
Ценовой индекс расходов на личное потребление м/м
Акт.
Прог.
0.2%
Пред.
0.3%
12:30
USD
Ценовой индекс расходов на личное потребление г/г
Акт.
Прог.
2.7%
Пред.
2.7%
12:30
USD
Расходы физических лиц м/м
Акт.
Прог.
0.3%
Пред.
0.6%
12:30
USD
Индекс стоимости рабочей силы кв/кв
Акт.
Прог.
0.9%
Пред.
0.9%
13:45
USD
Бизнес-барометр Чикаго от MNI
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Число нефтяных буровых установок от Baker Hughes
Акт.
Прог.
Пред.
420
17:00
USD
Общее число буровых установок в США от Baker Hughes
Акт.
Прог.
Пред.
550
19:30
USD
Чистый объем спекулятивных позиций по золоту от CFTC
Акт.
Прог.
Пред.
19:30
USD
Чистый объем спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC
Акт.
Прог.
Пред.
19:30
USD
Чистый объем спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC
Акт.
Прог.
Пред.
19:30
USD
Чистый объем спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC
Акт.
Прог.
Пред.