BSMP: Invesco BulletShares 2025 Municipal Bond ETF
Курс BSMP за сегодня изменился на -0.04%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.52, а максимальная — 24.53.
Следите за динамикой Invesco BulletShares 2025 Municipal Bond ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости BSMP
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций BSMP сегодня?
Invesco BulletShares 2025 Municipal Bond ETF (BSMP) сегодня оценивается на уровне 24.52. Инструмент торгуется в пределах -0.04%, вчерашнее закрытие составило 24.53, а торговый объем достиг 5. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BSMP в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Invesco BulletShares 2025 Municipal Bond ETF?
Invesco BulletShares 2025 Municipal Bond ETF в настоящее время оценивается в 24.52. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 0.29% и USD. Отслеживайте движения BSMP на графике в реальном времени.
Как купить акции BSMP?
Вы можете купить акции Invesco BulletShares 2025 Municipal Bond ETF (BSMP) по текущей цене 24.52. Ордера обычно размещаются около 24.52 или 24.82, тогда как 5 и -0.04% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BSMP на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции BSMP?
Инвестирование в Invesco BulletShares 2025 Municipal Bond ETF предполагает учет годового диапазона 24.26 - 24.74 и текущей цены 24.52. Многие сравнивают 0.08% и 0.16% перед размещением ордеров на 24.52 или 24.82. Изучайте ежедневные изменения цены BSMP на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Invesco BulletShares 2025 Municipal Bond ETF?
Самая высокая цена Invesco BulletShares 2025 Municipal Bond ETF (BSMP) за последний год составила 24.74. Акции заметно колебались в пределах 24.26 - 24.74, сравнение с 24.53 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Invesco BulletShares 2025 Municipal Bond ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Invesco BulletShares 2025 Municipal Bond ETF?
Самая низкая цена Invesco BulletShares 2025 Municipal Bond ETF (BSMP) за год составила 24.26. Сравнение с текущими 24.52 и 24.26 - 24.74 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BSMP во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций BSMP?
В прошлом Invesco BulletShares 2025 Municipal Bond ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 24.53 и 0.29% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 24.53
- Open
- 24.53
- Bid
- 24.52
- Ask
- 24.82
- Low
- 24.52
- High
- 24.53
- Объем
- 5
- Дневное изменение
- -0.04%
- Месячное изменение
- 0.08%
- 6-месячное изменение
- 0.16%
- Годовое изменение
- 0.29%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 1.8%
- Прог.
- 1.7%
- Пред.
- 2.1%
- Акт.
- -0.3%
- Прог.
- -0.4%
- Пред.
- 0.0%
- Акт.
-
- Прог.
- 45.8
- Пред.
- 41.5
- Акт.
-
- Прог.
- 7.326 млн
- Пред.
- 7.181 млн
- Акт.
- 94.2
- Прог.
- 100.7
- Пред.
- 97.8