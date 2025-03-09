Валюты / BIGC
BIGC: BigCommerce Holdings Inc - Series 1
4.78 USD 0.00 (0.00%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс BIGC за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 4.76, а максимальная — 5.25.
Следите за динамикой BigCommerce Holdings Inc - Series 1. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
4.76 5.25
Годовой диапазон
4.73 8.20
- Предыдущее закрытие
- 4.78
- Open
- 5.18
- Bid
- 4.78
- Ask
- 5.08
- Low
- 4.76
- High
- 5.25
- Объем
- 3.310 K
- Дневное изменение
- 0.00%
- Месячное изменение
- -3.82%
- 6-месячное изменение
- -18.71%
- Годовое изменение
- -40.62%
